Оккупанты почти достроили железную дорогу, соединяющую Мариуполь с территорией РФ
Россияне уже почти завершили строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с временно оккупированным городом. Об этом рассказал в эфире советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Новое время.
По словам Андрющенко, за апрель и начало мая зафиксировано три тестовых поезда из оккупированной Волновахи Донецкой области в порт Мариуполя и обратно. Причем из Волновахи они приехали загруженные каолином и рудой, которую грузят на украденное в прошлом году либерийское судно.
«А из мариупольского порта поезд вообще вышел пустым, чтобы протестировать пути», — отметил Андрющенко.
Он также отметил, что колея, которую россияне строят в районе поселка Гранитное через Тельмановский район, которая соединит Мариуполь с Волновахой и Ростовом-на-Дону, почти достроена, но ни на мостах, ни на месте соединения железных дорог нет рельсов.
Андрющенко заявил, что железная дорога должна заработать ориентировочно в конце мая или в начале июня.