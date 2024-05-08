Оккупанты почти достроили железную дорогу, соединяющую Мариуполь с территорией РФ

Россияне уже почти завершили строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с временно оккупированным городом. Об этом рассказал в эфире советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

По словам Андрющенко, за апрель и начало мая зафиксировано три тестовых поезда из оккупированной Волновахи Донецкой области в порт Мариуполя и обратно. Причем из Волновахи они приехали загруженные каолином и рудой, которую грузят на украденное в прошлом году либерийское судно.

«А из мариупольского порта поезд вообще вышел пустым, чтобы протестировать пути» , — отметил Андрющенко.

Он также отметил, что колея, которую россияне строят в районе поселка Гранитное через Тельмановский район, которая соединит Мариуполь с Волновахой и Ростовом-на-Дону, почти достроена, но ни на мостах, ни на месте соединения железных дорог нет рельсов.

Андрющенко заявил, что железная дорога должна заработать ориентировочно в конце мая или в начале июня.