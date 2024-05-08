Туреччина вимагає вивести ізраїльські війська з Рафаха на півдні Гази – МЗС

Міністерство закордонних справ Туреччини вважає, що задля стабільності не тільки на Близькому Сході, а й в усьому світі Ізраїль повинен вивести свої війська з пункту пропуску біля міста Рафах у секторі Гази. Про це йдеться у заяві речника МЗС Туреччини Онджю Кечелі, повідомляє Укрінформ.

“Операція в Рафаху вплине не лише на регіон, а й на весь світ. Вкрай важливо, щоб Ізраїль негайно вийшов з окупованої в Газі ділянки прикордонного переходу Рафах. Слід швидко повернути статус-кво в Рафаху та на кордоні” , - заявили у зовнішньополітичному відомстві Туреччини.

Водночас у міністерстві привітали прийняття палестинською стороною пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню в Газі та взаємного звільнення заручників і затриманих.

“Хоча відбувся такий позитивний розвиток подій у напрямку припинення руйнувань і різанини в Газі, ескалація Ізраїлем своїх атак на Рафах ще раз показала, що уряд Нетаньяху діє несумлінно” - переконані в МЗС Туреччини.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що операція в Рафаху не припиниться, поки ХАМАС не буде ліквідований в цьому районі або поки не буде досягнута й реалізована угода про звільнення заручників.