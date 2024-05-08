Турция требует вывести израильские войска из Рафаха на юге Газы – МИД

Министерство иностранных дел Турции считает, что для стабильности не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру Израиль должен вывести свои войска из пункта пропуска возле города Рафах в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Турции Онджю Кечели, сообщает Укринформ.

“Операция в Рафахе повлияет не только на регион, но и на весь мир. Крайне важно, чтобы Израиль немедленно вышел из оккупированного в Газе участка пограничного перехода Рафах. Следует быстро вернуть статус-кво в Рафахе и на границе” , - заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

В то же время в министерстве приветствовали принятие палестинской стороной предложения по установлению режима прекращения огня в Газе и взаимному освобождению заложников и задержанных.

"Хотя произошло такое положительное развитие событий в направлении прекращения разрушений и резни в Газе, эскалация Израилем своих атак на Рафах еще раз показала, что правительство Нетаньяху действует недобросовестно" - убеждены в МИД Турции.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС не будет ликвидирован в этом районе или пока не будет достигнуто и реализовано соглашение об освобождении заложников.