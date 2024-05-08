Британія має намір зруйнувати "уранову" монополію РФ - Bloomberg

Великобританія активізувала зусилля, спрямовані на руйнування монополії Росії на ринку уранового палива, що відіграє ключову роль у живленні нового покоління малих модульних реакторів. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Кремлівський ядерний гігант «Росатом» наразі є єдиним у світі комерційним постачальником низькозбагаченого урану з високим вмістом урану, відомого як HALEU. Ця паливна суміш має вищу концентрацію ізотопів урану, необхідних для підтримки поділу, що дозволяє підприємствам рідше перезаправляти паливо, а також потенційно знижує операційні витрати.

Уряд Великої Британії надасть 246 мільйонів доларів британсько-голландсько-німецькому консорціуму Urenco ‒ другому за величиною збагачувачу урану у світі ‒ на будівництво лінії з виробництва HALEU на своєму підприємстві в Кейпенхерсті в Англії.

«Підтримка Urenco у будівництві заводу зі збагачення урану у Великій Британії означатиме, що ми станемо першою європейською країною, яка вироблятиме сучасне ядерне паливо» , ‒ сказала Клер міністерка з питань енергетичної безпеки Клер Коутіньйо.

Зусилля з диверсифікації ланцюгів постачання урану активізувалися після вторгнення Росії в Україну. Хоча «Росатом» залишається найбільшим у світі постачальником ядерного палива і технологій, все більше країн інвестують у розвиток власних потужностей.

Зокрема американська галузь збагачення урану очікує на вливання у розмірі 2,7 мільярдів доларів у рамках урядового законопроєкту про фінансування, що відображає зусилля, спрямовані на відмову країни від ядерного палива, що імпортується з Росії.

Хоча ядерна промисловість просуває малі модульні реактори як спосіб потенційно знизити витрати і прискорити будівництво, відсутність надійних ланцюжків постачання палива постає як перешкода. Новий завод Urenco у Великій Британії буде готовий розпочати виробництво 10 тонн HALEU на рік до 2031 року.