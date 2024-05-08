Британия намерена разрушить "урановую" монополию РФ – Bloomberg

Великобритания активизировала усилия, направленные на разрушение монополии России на рынке уранового топлива, которое играет ключевую роль в питании нового поколения малых модульных реакторов. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Кремлевский ядерный гигант «Росатом» является единственным в мире коммерческим поставщиком низкообогащенного урана с высоким содержанием урана, известного как HALEU. Эта топливная смесь имеет более высокую концентрацию изотопов урана, необходимых для поддержания разделения, что позволяет предприятиям реже перезаправлять топливо, а также потенциально снижает операционные расходы.

Правительство Великобритании предоставит 246 миллионов долларов британско-голландско-германскому консорциуму Urenco – второму по величине обогатителю урана в мире – на строительство линии по производству HALEU на своем предприятии в Кейпенхерсте в Англии.

«Поддержка Urenco в строительстве завода по обогащению урана в Великобритании будет означать, что мы станем первой европейской страной, которая будет производить современное ядерное топливо» , – сказала Клер министерша по вопросам энергетической безопасности Клер Коутиньо.

Усилия по диверсификации цепей поставок урана активизировались после вторжения России в Украину. Хотя Росатом остается крупнейшим в мире поставщиком ядерного топлива и технологий, все больше стран инвестируют в развитие собственных мощностей.

В частности, американская отрасль обогащения урана ожидает вливания в размере 2,7 миллиарда долларов в рамках правительственного законопроекта о финансировании, отражающего усилия, направленные на отказ страны от импортируемого из России ядерного топлива.

Хотя ядерная промышленность продвигает малые модульные реакторы как способ потенциально снизить затраты и ускорить строительство, отсутствие надежных цепочек снабжения топлива выступает как препятствие. Новый завод Urenco в Великобритании будет готов начать производство 10 тонн HALEU в год до 2031 года.