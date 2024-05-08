У Держдепі похвалили роботу української митниці

Співпраця Держмитслужби з Програмою з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного департаменту США побудована здебільшого довкола недопущення безпекових загроз﻿. Це питання обговорювалось під час зустрічі очільника Держмитслужби Сергія Звягінцева з керівником програми EXBS Метью Болдіном, повідомляє Ділова столиця.

Як нагадали у відомстві, співпраця української митниці з програмою Державного департаменту побудована здебільшого довкола недопущення незаконного переміщення через кордон зброї, вибухових речовин, товарів військового призначення і подвійного використання, а також посилення системи управління ризиками та імплементації санкційної політики.

"Якщо до повномасштабного ворожого вторгнення спільна діяльність зосереджувалась переважно у портах і аеропортах, то з початком війни робочі напрацювання перемістилися вслід за транспортними потоками в автомобільні пункти пропуску на захід і південь країни" , — зазначають у службі.

Під час зустрічі Сергій Звягінцев окреслив перед партнерами питання, які на сьогодні є актуальними для відомства. Це, перш за все, стабільне наповнення Державного бюджету в надскладних умовах для країни, боротьба з корупцією і контрабандою.

"Державна митна служба України є невід’ємною частиною світової митної спільноти. Саме тому триваючі реорганізаційні процеси служби відбуваються з урахуванням передових світових митних практик, які ми можемо впроваджувати завдяки підтримці та досвіду наших партнерів" , — наголосив він.

Звягінцев також розповів, як втілюються плани щодо посилення підрозділів боротьби з порушеннями митних правил — саме вони опікуються протидією контрабанді зброї, вибухових речовин і наркотичних засобів. За словами очільника служби, у цих ключових напрямах українська митниця активно взаємодіє з митними адміністраціями та правоохоронними органами усіх суміжних країн.

Він також повідомив, як триває облаштування пунктів пропуску через кордон ваговими комплексами і скануючими системами різних типів для виявлення прихованих товарів.

Керівник Програми EXBS в Україні Метью Болдін відзначив значні досягнення і надбання української митниці в напрямі забезпечення національної безпеки, зокрема щодо протидії переміщенню через кордон заборонених предметів і небезпечних речовин: