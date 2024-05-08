В Госдепе похвалили работу украинской таможни

Сотрудничество Гостаможслужбы с Программой по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) Государственного департамента США построено в основном вокруг недопущения угроз в сфере безопасности﻿. Этот вопрос обсуждался во время встречи главы Гостаможслужбы Сергея Звягинцева с руководителем программы EXBS Мэтью Болдином, сообщает Деловая столица.

Как напомнили в ведомстве, сотрудничество украинской таможни с программой Государственного департамента построено в основном на недопущении незаконного перемещения через границу оружия, взрывчатых веществ, товаров военного назначения и двойного использования, а также усиления системы управления рисками и имплементации санкционной политики.

"Если до полномасштабного вражеского вторжения совместная деятельность сосредотачивалась преимущественно в портах и аэропортах, то с началом войны рабочие наработки переместились вслед за транспортными потоками в автомобильные пункты пропуска на запад и юг страны" , — отмечают в службе.

Во время встречи Сергей Звягинцев очертил перед партнерами вопросы, которые сегодня актуальны для ведомства. Это, прежде всего, стабильное наполнение Государственного бюджета в сверхсложных условиях для страны, борьба с коррупцией и контрабандой.

"Государственная таможенная служба Украины является неотъемлемой частью мирового таможенного сообщества. Именно поэтому продолжающиеся реорганизационные процессы службы проходят с учетом передовых мировых таможенных практик, которые мы можем внедрять благодаря поддержке и опыту наших партнеров" , — подчеркнул он.

Звягинцев также рассказал, как воплощаются планы по усилению подразделений по борьбе с нарушениями таможенных правил — именно они занимаются противодействием контрабанде оружия, взрывчатых веществ и наркотических средств. По словам руководителя службы, по этим ключевым направлениям украинская таможня активно взаимодействует с таможенными администрациями и правоохранительными органами всех сопредельных стран.

Он также сообщил, как идет обустройство пунктов пропуска через границу весовыми комплексами и сканирующими системами разных типов для обнаружения скрытых товаров.

Руководитель Программы EXBS в Украине Мэтью Болдин отметил значительные достижения и достояние украинской таможни в направлении обеспечения национальной безопасности, в частности по противодействию перемещению через границу запрещенных предметов и опасных веществ: