Стівен Кінг запропонував Зеленському побити Путіна

Відомий американський письменник Стівен Кінг висловився щодо війни Росії в Україні та закликав "залагодити їхні розбіжності". З посиланням на пост письменника в соцмережі, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі X знаменитість запропонував Володимиру Зеленському та Путіну битися один з одним. "Король жахів" переконаний, що у двобої переміг би український президент.

Більше того, Стівен Кінг запропонував взяти гроші за перегляд цього поєдинку.

"На мій погляд, потрібно припинити сіяти смерть, Путін і Зеленський повинні залагодити розбіжності, що виникли між ними, mano a mano (у кулачному бою, - ред.) з оплатою за перегляд. Хотілося б подивитися, як пан "З" надере дупу гаспадіну Путіну" ,- написав він.

Стівен Кінг відкрито підтримує українців у війні з Росією. Від початку повномасштабного вторгнення він неодноразово засуджував росіян.