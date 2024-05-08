Стивен Кинг предложил Зеленскому побить Путина

Известный американский писатель Стивен Кинг высказался по поводу войны России в Украине и призвал "уладить их разногласия". Со ссылкой на пост писателя в соцсети, сообщает Корреспондент.

В частности, на своей странице в социальной сети X знаменитость предложил Владимиру Зеленскому и Путину сразиться друг с другом. "Король ужасов" убежден, что в поединке победил бы украинский президент.

Более того, Стивен Кинг предложил взять деньги за просмотр этого поединка.

"На мой взгляд, нужно прекратить сеять смерть, Путин и Зеленский должны уладить возникшие между ними разногласия mano a mano (в кулачном бою, - ред.) с оплатой за просмотр. Хотелось бы посмотреть, как пан "З" надерет задницу господину Путину" , - написал он.

Стивен Кинг открыто поддерживает украинцев в войне с Россией. С самого начала полномасштабного вторжения он неоднократно осуждал россиян.