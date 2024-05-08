Міноборони Нідерландів: Ситуацію на полі бою ще можна змінити на користь України

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що від західної допомоги значною мірою залежить, чи вийде переламати поточну тенденцію на фронті російсько-української війни, де перевагу наразі має Росія. Про це вона сказала в інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT, повідомляє Європейська правда.

Оллонгрен запитали, що вона може сказати про темпи постачання західної допомоги Україні.

"Важко відповісти. Якщо запитати українського солдата в окопі – звісно, напевно це забирає забагато часу і допомоги недостатньо. Але війна – це складне і страшне явище" , – відповіла міністерка. ﻿

"Зараз ми справді бачимо, що Росія має певну перевагу. Але я переконана, що ми можемо змінити ситуацію, якщо збільшимо обсяги виробництва, зокрема боєприпасів, а також дронів та інших нових технологій, які дуже широко залучають і застосовують в Україні. Якщо ми зможемо посилити зокрема її ППО – я переконана, що Україна досягне успіху. Але ми повинні активно підтримувати Україну" , – зазначила Кайса Оллонгрен.

Також її запитали, чого чекати від Нідерландів надалі, якщо парламентські вибори засвідчили, що багато людей підтримують популістські сили.

Оллонгрен зауважила, що партія-переможиця Герта Вілдерса не отримала більшості і досі веде складні коаліційні перемовини. Також вона зазначила, що загалом у парламенті й суспільстві висока підтримка України та розуміння, що від цього залежить безпека Європи.