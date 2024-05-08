СБУ затримала зрадника, який наводив ракети на Кривий Ріг

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) зірвала ще одну спробу Росії завдати вогневої поразки за локаціями Сил оборони у прифронтовій Дніпропетровській області. З посиланням на дані СБУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що серед головних цілей ворога були бойові позиції української ППО, яка обороняє Кривий Ріг та прилеглі райони.

Для того, аби скоригувати ракетний удар по об'єктах ЗСУ, росіяни дистанційно залучили до співпраці 27-річного місцевого жителя, який став інформатором окупантів.

За даними СБУ, дії фігуранта координував кремлівський військкор, який входить до медійного пулу російського диктатора Володимира Путіна та співпрацює з російською розвідкою. За його вказівкою фігурант об'їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів.

Додатково він відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки, а отримані відомості планував передати окупантам месенджером.

Однак СБУ своєчасно викрила ворожого поплічника і затримала його під час проведення дорозвідки поблизу потенційної цілі окупантів.

Зазначається, що у затриманого вилучено мобільний телефон з електронними картами місцевості, де він позначав локації для підготовки повітряних атак РФ.

Під час обшуку в його помешканні було виявлено автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору російського військкора на початку цього року, оскільки поширював у Telegram-каналах антиукраїнські коментарі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію злочинних дій фігуранта за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.