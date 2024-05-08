СБУ задержала предателя, наводившего ракеты на Кривой Рог

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сорвала еще одну попытку России нанести огневое поражение по локациям Сил обороны в прифронтовой Днепропетровской области. Со ссылкой на данные СБУ, сообщает Новое время.

Отмечается, что среди главных целей врага были боевые позиции украинской ПВО, которая обороняет Кривой Рог и прилегающие районы.

Для того, чтобы скорректировать ракетный удар по объектам ВСУ, россияне дистанционно привлекли к сотрудничеству 27-летнего местного жителя, который стал информатором оккупантов.

По данным СБУ, действия фигуранта координировал кремлевский военкор, который входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина и сотрудничает с российской разведкой. По его указанию фигурант объезжал местность, где пытался обнаружить места базирования радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов.

Дополнительно он отмечал на картах Google геолокации украинских блокпостов и ремонтных баз военной техники, а полученные сведения планировал передать оккупантам мессенджером.

Однако СБУ своевременно разоблачила вражеского информатора и задержала его во время проведения доразведки вблизи потенциальной цели оккупантов.

Отмечается, что у задержанного изъят мобильный телефон с электронными картами местности, где он обозначал локации для подготовки воздушных атак РФ.

Во время обыска в его доме был обнаружен автомат АК-74 с глушителями и патронами к нему.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российского военкора в начале этого года, поскольку распространял в Telegram-каналах антиукраинские комментарии.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ (ч. 3 ст. 114−2 Уголовного кодекса Украины). Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.