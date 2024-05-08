"Укренерго": Ввечері можливі відключення електрики в усіх областях

Через масований ракетний удар по енергооб'єктах України сьогодні ввечері можливі відключення електроенергії в усіх областях як для побутових, так і промислових споживачів.

Про це повідомляє﻿ НЕК "Укренерго".

"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго" , – йдеться в повідомленні.

Причиною можливих відключень є дефіцит електроенергії в енергосистемі, який виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

"Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи" , – пояснили в компанії.

В "Укренерго" повідомили, що пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські "Шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" в центральному регіоні.

На пошкоджених об'єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.