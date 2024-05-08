"Укрэнерго": Вечером возможны отключения электричества во всех областях

Из-за массированного ракетного удара по энергообъектам Украины сегодня вечером возможны отключения электроэнергии во всех областях как для бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго" , - говорится в сообщении.

Причиной возможных отключений является дефицит электроэнергии в энергосистеме, возникший из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.

"Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы" , - пояснили в компании.

В "Укрэнерго" сообщили, что повреждения получили тепло и гидроэлектростанции. Также российские "Шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе.

На поврежденных объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы.