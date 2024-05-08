Темпи допомоги Україні від Заходу є недостатніми для перемоги – Politico

Після шести місяців дебатів США нарешті ухвалили додатковий пакет допомоги Україні кілька тижнів тому. Але хоча боєприпаси можуть незабаром вступити на передову, правда полягає в тому, що якщо США та їхні союзники не змінять підхід до надання допомоги у війні, то, ймовірно, цього буде замало і запізно. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Два роки тому авторитетний військовий аналітик Сет Джонс зазначив, що російська армія розвалюється. Але зараз він висловлює набагато більш тривожну думку про те, що українська армія "перебуває у все більш небезпечному становищі проти російських загарбників". І хоча ще занадто рано говорити про поразку, Джонс слушно зауважив, що "без чіткої стратегії США і без постійного постачання західної зброї, розвідки й тренувань Путін може перемогти".

Така стратегія вимагатиме щонайменше трьох елементів, щоб сповільнити просування Росії. По-перше, адміністрація США та їхні союзники по НАТО повинні послабити обмежувальні правила застосування зброї, які вони наклали на обладнання, що постачається Заходом, і дозволити Україні використовувати це обладнання на повну потужність.

Британія вже пом'якшила ці обмеження щодо наданої зброї, але обмеження, які накладають інші країни і які не дозволяють Україні атакувати головні об'єкти російської дислокації, такі як Чорноморський флот, мають бути скасовані. Занепокоєння російською ескалацією дозволило Заходу вмовити себе на бездіяльність і самостримування. Але якщо відповідь Ізраїля на іранську ракетну атаку минулого місяця і продемонструвала щось, то це те, що рішучі дії, а не самостримування, є найкращим способом протистояти тоталітарним загрозам.

"Автократи вважають стриманість і обережність ознаками слабкості; вони бачать силу в рішучості" , — зазначає Politico.

По-друге, настав час брати на себе більші ризики з американськими й західними військовими запасами. В той час як додатковий закон дозволяє президенту США Джо Байдену зануритися в існуючі запаси зброї й боєприпасів, величезна кількість готового і смертоносного обладнання залишається в резерві для інших світових непередбачуваних ситуацій, навчань і випробувань.

Загалом, офіційні представники армії США відзначають, що нинішній ризик у підтримці України є "керованим", але настав час взяти на себе трохи більше відповідальності й надавати більше зброї Україні, щоб запобігти потенційній поразці. Перемога у війні коштує дорого, але не так дорого, як її програш.

"Військова виробнича база США — і їхніх європейських союзників — занадто мала, щоб підтримати навіть звичайну війну середнього масштабу, таку як в Україні. Друга війна була б катастрофічною" , — пише Politico.

Нарешті, адміністрація США повинна забезпечити набагато більше лідерства, щоб надихнути Захід залишатися в цій боротьбі. Демократії нетерплячі, а інші світові події часто зміщують фокус уваги. Вже зараз Газа і потенціал регіональної війни на Близькому Сході, майбутні президентські вибори в США і судові процеси над колишнім президентом Дональдом Трампом відволікають увагу від погіршення ситуації в Україні.

Адміністрація Байдена має нагадувати американському народу за кожної нагоди про ціну поразки в Україні. І ця увага має також включати велику інформаційну кампанію, спрямовану на подолання серйозного дисбалансу в живій силі у цій війні.