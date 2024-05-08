Темпы помощи Украине от Запада недостаточны для победы – Politico

После шести месяцев дебатов США наконец-то приняли дополнительный пакет помощи Украине несколько недель назад. Но хотя боеприпасы могут в скором времени поступить на передовую, правда заключается в том, что если США и их союзники не изменят подход к оказанию помощи в войне, то, вероятно, этого будет слишком мало и слишком поздно. Об этом пишет Politico, сообщает Зеркало недели.

Два года назад авторитетный военный аналитик Сет Джонс отметил, что российская армия разваливается. Но сейчас он высказывает гораздо более тревожное мнение о том, что украинская армия "находится во все более опасном положении против российских захватчиков". И хотя еще слишком рано говорить о поражении, Джонс справедливо заметил, что "без четкой стратегии США и без постоянной поставки западного оружия, разведки и тренировок Путин может победить".

Такая стратегия потребует не менее трех элементов, чтобы замедлить продвижение России. Во-первых, администрация США и их союзники по НАТО должны ослабить ограничительные правила применения оружия, которые они наложили на оборудование, поставляемое Западом, и позволить Украине использовать это оборудование на полную мощность.

Британия уже смягчила эти ограничения по поводу предоставленного оружия, но ограничения, которые накладывают другие страны и которые не позволяют Украине атаковать главные объекты российской дислокации, такие как Черноморский флот, должны быть отменены. Беспокойство российской эскалацией позволило Западу уговорить себя на бездействие и самосдерживание. Но если ответ Израиля на иранскую ракетную атаку в прошлом месяце и продемонстрировал что-то, то это то, что решительные действия, а не самосдерживание, является лучшим способом противостоять тоталитарным угрозам.

"Автократы считают сдержанность и осторожность признаками слабости; они видят силу в решительности" , — отмечает Politico.

Во-вторых, пора брать на себя большие риски с американскими и западными военными запасами. В то время как дополнительный закон разрешает президенту США Джо Байдену погрузиться в существующие запасы оружия и боеприпасов, огромное количество готового и смертоносного оборудования остается в резерве для других мировых непредсказуемых ситуаций, учений и испытаний.

В общем, официальные представители армии США отмечают, что нынешний риск в поддержке Украины является "управляемым", но пора взять на себя немного больше ответственности и предоставлять больше оружия Украине, чтобы предотвратить потенциальное поражение. Победа в войне стоит дорого, но не так дорого, как ее проигрыш.

"Военная производственная база США — и их европейских союзников — слишком мала, чтобы поддержать даже обычную войну среднего масштаба, такую как в Украине. Вторая война была бы катастрофической" , — пишет Politico.

Наконец, администрация США должна обеспечить гораздо большее лидерство, чтобы вдохновить Запад оставаться в этой борьбе. Демократии нетерпеливы, а другие мировые события часто смещают фокус внимания. Уже сейчас Газа и потенциал региональной войны на Ближнем Востоке, предстоящие президентские выборы в США и судебные процессы над бывшим президентом Дональдом Трампом отвлекают внимание от ухудшения ситуации в Украине.

Администрация Байдена должна напоминать американскому народу при каждом случае о цене поражения в Украине. И это внимание должно также включать в себя большую информационную кампанию, направленную на преодоление серьезного дисбаланса в живой силе в этой войне.