У Росії можуть тимчасово скасувати заборону на експорт бензину – ЗМІ

Міністерство енергетики РФ запропонувало уряду тимчасово зняти заборону експорту бензину, введену з березня 2024 року, після серії атак на російські нафтопереробні заводи. ﻿ Про це пише російське видання "Комерсант", повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що уряд РФ має розглянути дану ініціативу найближчим часом. За словами віцепрем'єра Олександр Новака, зняття обмежень розглядається тільки "на якийсь період, щоб не мати потім дефіциту".

Він також додав, що наразі російський ринок бензину перенасичений. У Міненерго запевнили, що моніторять ринок "на предмет вжиття заходів як у частині недопущення дефіциту, так і в частині уникнення затоварення".

Нагадаємо, уряд Росії з 1 березня на пів року заборонить експорт бензину та збільшить норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.