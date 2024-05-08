В России могут временно отменить запрет на экспорт бензина – СМИ

Министерство энергетики РФ предложило правительству временно снять запрет экспорта бензина, введенный с марта 2024 года, после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. ﻿ Об этом пишет российское издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что правительство РФ должно рассмотреть данную инициативу в ближайшее время. По словам вице-премьера Александр Новака, снятие ограничений рассматривается только "на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита".

Он также добавил, что сейчас российский рынок бензина перенасыщен. В Минэнерго заверили, что мониторят рынок "на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания".

Напомним, правительство России с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.