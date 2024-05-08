У "Нафтогаз" допускають зміну ціни на газ під час війни

Зміна цін на газ та інші енергоресурси суттєво змінить інвестиційну привабливість енергетичного сектору України. Про це заявив голова правління та СЕО НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у коментарі журналістам, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я прихильник лібералізації ринку енергії" , - зазначив Чернишев.

У той же час він вказав на фактори, що впливають на ухвалення нових цінових обмежень.

"Я оцінюю як малоймовірно лібералізацію цін на ринку енергетики цього року... Діють юридичні обмеження. Йде війна" , - зазначив Олексій Чернишов.

Ціни на газ можуть змінитися ще під час війни

Водночас на думку очільника “Нафтогазу” варто готуватися до поступової, без “шокової терапії”, лібералізації цін на енергоносії. Наразі “Нафтогаз” виступив як гарант збереження діючої ціни на газ до кінця 2024 року. Проте при певній стабілізації ситуації, на думку Олексія Чернишова це необхідно робити навіть під час війни.

Для реалізації створення вільних ринкових умов на ринку енергоносіїв, необхідно проводити поступове впровадження нових цін, а також подбати про захист соціально вразливих верств населення.

Вартість комунальних послуг, зокрема імовірна нова вартість електроенергії неодноразово розглядалась експертами та коментувалась представниками влади. Уряд схвалив рішення щодо ключових тарифів. Ціна на газ для постачальників тепла і гарячої води населенню не змінилась. ця позиція по вартості ціни залишиться незмінною мінімум до кінця літа, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Нафтогаз”, що є найбільшим постачальником палива для населення зафіксував ціну для побутових споживачів на рівні 7 грн 96 коп. за кубічний метр. Це та ціна, яка є чинною зараз. Вартість електроенергії для населення теж не буде змінюватись – 2 гривні 64 копійки за кіловат.