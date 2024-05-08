В "Нафтогаз" допускают изменение цены на газ во время войны

Изменение цен на газ и другие энергоресурсы существенно изменит инвестиционную привлекательность энергетического сектора Украины. Об этом заявил председатель правления и СЕО НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в комментарии журналистам, сообщает Зеркало недели.

"Я сторонник либерализации рынка энергии" , - отметил Чернышев.

В то же время он указал на факторы, влияющие на принятие новых ценовых ограничений.

"Я оцениваю как маловероятно либерализацию цен на рынке энергетики в этом году… Действуют юридические ограничения. Идет война" , – отметил Алексей Чернышев.

Цены на газ могут измениться еще во время войны

В то же время, по мнению главы "Нафтогаза", следует готовиться к постепенной, без "шоковой терапии", либерализации цен на энергоносители. В настоящее время "Нафтогаз" выступил в качестве гаранта сохранения действующей цены на газ до конца 2024 года. Однако при определенной стабилизации ситуации, по мнению Алексея Чернышева, это необходимо делать даже во время войны.

Для реализации создания свободных рыночных условий на рынке энергоносителей необходимо проводить постепенное внедрение новых цен, а также позаботиться о защите социально уязвимых слоев населения.

Стоимость коммунальных услуг, в частности, возможная новая стоимость электроэнергии неоднократно рассматривалась экспертами и комментировалась представителями власти. Правительство одобрило решение по ключевым тарифам. Цена газа для поставщиков тепла и горячей воды населению не изменилась. Эта позиция по стоимости цены останется неизменной минимум до конца лета, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Нафтогаз", являющийся крупнейшим поставщиком топлива для населения, зафиксировал цену для бытовых потребителей на уровне 7 грн 96 коп. за кубический метр. Это та цена, которая действует сейчас. Стоимость электроэнергии для населения тоже не будет меняться – 2 гривны 64 копейки за киловатт.