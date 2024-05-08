Смерть мобілізованого у Кривому Розі: відкрито справу про перевищення повноважень ТЦК
Після смерті військовозобов'язаного чоловіка на території військкомату у Кривому Розі Криворізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом можливого перевищення посадовими особами Саксаганського РТЦК та СП м. Кривий Ріг службових повноважень. З посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначено, що, ймовірно, перевищення службових повноважень могло призвести до смерті мобілізованого.
"Наразі у кримінальному провадженні сплановано проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та призначено судові експертизи. Слідство триває", - кажуть у прокуратурі.
Тим часом, у соцмережах поширюється відео з матір'ю померлого чоловіка.
Жінка зазначає, що має підозру щодо насильницької смерті сина.
"Я його бачила, а за 15 хвилин його не стало, після моєї зустрічі", - каже вона.
Також мати стверджує, що у її сина до цього ніколи не було епілептичних нападів.
Раніше повідомлялося, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.