Смерть мобилизированного в Кривом Роге: открыто дело о превышении полномочий ТЦК

После смерти военнообязанного мужчины на территории военкомата в Кривом Роге Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий. Со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, сообщает Цензор.НЕТ.

Указано, что, вероятно, превышение служебных полномочий могло привести к смерти мобилизованного.

"Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается" , - говорят в прокуратуре.

Тем временем, в соцсетях распространяется видео с матерью умершего мужчины.

Женщина отмечает, что имеет подозрение относительно насильственной смерти сына.

"Я его видела, а через 15 минут его не стало, после моей встречи" , - говорит она.

Также мать утверждает, что у ее сына до этого никогда не было эпилептических приступов.

Ранее сообщалось, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.