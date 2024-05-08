Смерть мобилизированного в Кривом Роге: открыто дело о превышении полномочий ТЦК
После смерти военнообязанного мужчины на территории военкомата в Кривом Роге Криворожская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП г. Кривой Рог служебных полномочий. Со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона, сообщает Цензор.НЕТ.
Указано, что, вероятно, превышение служебных полномочий могло привести к смерти мобилизованного.
"Сейчас в уголовном производстве спланировано проведение первоочередных следственных (розыскных) действий и назначены судебные экспертизы. Следствие продолжается", - говорят в прокуратуре.
Тем временем, в соцсетях распространяется видео с матерью умершего мужчины.
Женщина отмечает, что имеет подозрение относительно насильственной смерти сына.
"Я его видела, а через 15 минут его не стало, после моей встречи", - говорит она.
Также мать утверждает, что у ее сына до этого никогда не было эпилептических приступов.
Ранее сообщалось, что 5 мая 2024 года на территории Саксаганского ТЦК и СП в Кривом Роге в результате "внезапного резкого ухудшения состояния здоровья" умер военнообязанный мужчина.