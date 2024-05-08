В Україні подвоївся попит на електромобілі

Автопарк України у квітні 2024 року поповнили понад 4,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з квітнем 2023 року попит на електромобілі зріс удвічі.﻿ Посилаючись на дані "УкрАвтопрому", повідомляє Економічна правда.

Частка нових машин в реєстраціях склала в зазначений період 17% проти 21% роком раніше. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4141 шт. (нових – 707 шт., уживаних – 3434 шт.).

Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише чотири авто. Також було зареєстровано один новий електробус.

До топу нових електромобілів місяця потрапили:

Volkswagen iD.4 – 141 од.; Honda M-NV – 72 од.; Nissan Ariya – 68 од.; BYD Song Plus – 49 од.; MG 4 – 39 од.

Топ 5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf – 497 од.; Tesla Model 3 – 414 од.; Tesla Model Y – 343 од.; Volkswagen e-Golf – 253 од.; Hyundai KONA – 205 од.