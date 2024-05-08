В Украине удвоился спрос на электромобили

Автопарк Украины в апреле 2024 года пополнили более 4,2 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с апрелем 2023 года спрос на электромобили вырос вдвое.﻿﻿ Ссылаясь на данные "УкрАвтопрома", сообщает Экономическая правда.

Доля новых машин в регистрациях составила в указанный период 17% против 21% годом ранее. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4141 шт. (новых - 707 шт., подержанных - 3434 шт.).

Среди 79 коммерческих электромобилей новыми были только четыре авто. Также был зарегистрирован один новый электробус.

В топ новых электромобилей месяца попали:

Volkswagen iD.4 - 141 ед;

Honda M-NV - 72 ед;

Nissan Ariya - 68 ед;

BYD Song Plus - 49 ед;

MG 4 - 39 ед.

Топ 5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 497 ед;

Tesla Model 3 - 414 ед;

Tesla Model Y - 343 ед;

Volkswagen e-Golf - 253 ед;

Hyundai KONA - 205 ед.