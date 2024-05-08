В Україні з початку року розмінували понад 100 тисяч га земель – Мінекономіки

З початку року в Україні розмінували 108 тисяч гектарів сільськогосподарських земель.

Про це повідомила﻿ перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

"У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації.

Темпи обстеження перевищують торішні. Якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис. га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го ми вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно. Та з огляду на масштаб потенційного забруднення територій, працюємо над посиленням спроможностей операторів, залученням сучасних технологій та впровадженням нових рішень у сфері протимінної діяльності" , - зазначила Свириденко.

За її словами, пріоритет уряду у цій сфері – розвиток вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.

"Це не лише вклад у гуманітарне розмінування, але й розвиток економіки, адже виробництво техніки в Україні — це робочі місця і податки до державного бюджету, завдяки яким, ми можемо фінансувати наш сектор безпеки і оборони" , - зазначила Свириденко.

На її думку, відкриття ринку гумрозмінування сприятиме прискоренню очищення сільгоспземель. Цього року, нагадала Свириденко, на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.