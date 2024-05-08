В Украине с начала года разминировали более 100 тысяч га земель – Минэкономики

С начала года в Украине разминировано 108 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщила первый вице-премьер, министерша экономики Юлия Свириденко.

"В апреле пиротехнические подразделения обследовали почти 35 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Всего с начала года — более 115 тыс. га. Из них 108 тыс. га по состоянию на начало мая возвращены аграриям для хозяйственной эксплуатации.

Темпы обследования превышают прошлогодние. Если в 2023 году в среднем за месяц пиротехники обследовали 22,8 тыс. га сельхозугодий, то по итогам четырех месяцев 2024 года мы вышли на среднюю цифру в 28,75 тысячи гектаров ежемесячно. И учитывая масштаб потенциального загрязнения территорий, работаем над усилением возможностей операторов, привлечением современных технологий и внедрением новых решений в сфере противоминной деятельности" , - отметила Свириденко.

По ее словам, приоритет правительства в этой сфере – развитие отечественного производства техники и оборудования для разминирования и локализация зарубежных технологий в Украине.

"Это не только вклад в гуманитарное разминирование, но и развитие экономики, ведь производство техники в Украине - это рабочие места и налоги в государственный бюджет, благодаря которым мы можем финансировать наш сектор безопасности и обороны" , - отметила Свириденко.

По ее мнению, открытие рынка резиноминирования будет способствовать ускорению очистки сельхозземель. В этом году, напомнила Свириденко, на компенсации аграриям, которые будут покупать на рынке услуги по разминированию, выделено 3 млрд. грн.