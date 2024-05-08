У Києві на смітнику знайшли мінометну міну – поліція

У Києві на смітнику виявили боєприпас, схожий на мінометну міну.

Про це повідомили﻿ у патрульній поліції Києва.

"У Солом'янському районі на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвих баків виявив предмет, схожий на боєприпаси. Інспектори швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків" , – повідомили у поліції.

Правоохоронці закликали у разі виявлення вибухонебезпечних предметів не торкатися їх та одразу звертатися на спецлінію 112.