В Киеве на мусорнике нашли минометную мину – полиция

В Киеве на мусорнике обнаружили боеприпас, похожий на минометную мину.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

"В Соломенском районе на линию 112 позвонил мужчина и сообщил, что возле мусорных баков обнаружил предмет, похожий на боеприпасы. Инспекторы быстро прибыли на место, огородили опасную находку и вызвали следователей и взрывотехников" , - сообщили в полиции.

Правоохранители призвали при обнаружении взрывоопасных предметов не касаться их и сразу обращаться на спецлинию 112.