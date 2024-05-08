У ЗСУ прокоментували затримання футболіста "Хуста" співробітниками ТЦК

В оперативному командуванні "Захід" відреагували на заяву ФК "Хуст" щодо затримання футболіста клубу Миколу Сиваша працівниками ТЦК. У командуванні зазначили, що у спортсмена могло не бути документів чи підстав для бронювання і обурились спробую ФК зробити своїх гравців привілейованими.﻿﻿ З посиланням на Оперативне командування "Захід", повідомляє Українська правда.

"Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце. Коментуючи емоційний допис від футбольної команди "Хуст", зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

В той час коли сотні видатних спортсменів в лавах сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни" , - заявили в командуванні.

У відомстві не відреагували на слова ФК про те, що в Україні ще не проводиться мобілізація 25-річних.

Відзначимо, що мобілізація чоловіків віком 25 р. почалася з 4 квітня з набранням чинності закону №3127. Про це раніше повідомляв Генштаб.

Як повідомлялося, 7 травня футбольний клуб "Хуст" із Закарпаття, який виступає у групі "Вибування" Першої ліги України, заявив, що їх футболіста Миколу Сираша затримали співробітники територіального центру комплектування прямо на міському вокзалі.

В ФК звинуватили Хустський ТЦК у зриві чемпіонату України з футболу і нагадали, що деяким клубам надали бронювання від мобілізації.

"Хуст" попросив керівництво УАФ, зокрема керівника Андрія Шевченка, втрутитися в ситуацію щодо Сираша.