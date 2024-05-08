В ВСУ прокомментировали задержание футболиста "Хуста" сотрудниками ТЦК

В оперативном командовании "Запад" отреагировали на заявление ФК "Хуст" о задержании футболиста клуба Николая Сиваша работниками ТЦК. В командовании отметили, что у спортсмена могло не быть документов или оснований для бронирования и возмутились попыткой ФК сделать своих игроков привилегированными. Ссылаясь на Оперативное командование "Запад", сообщает Украинская правда.

"Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место. Комментируя эмоциональное сообщение от футбольной команды "Хуст", отметим, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны" , - заявили в командовании.

В ведомстве не отреагировали на слова ФК о том, что в Украине еще не проводится мобилизация 25-летних.

Отметим, что мобилизация мужчин в возрасте 25 лет началась с 4 апреля со вступлением в силу закона №3127. Об этом ранее сообщал Генштаб.

Как сообщалось, 7 мая футбольный клуб "Хуст" из Закарпатья, который выступает в группе "Выбывание" Первой лиги Украины, заявил, что их футболиста Николая Сираша задержали сотрудники территориального центра комплектования прямо на городском вокзале.

В ФК обвинили Хустский ТЦК в срыве чемпионата Украины по футболу и напомнили, что некоторым клубам предоставили бронирование от мобилизации.

"Хуст" попросил руководство УАФ, в частности руководителя Андрея Шевченко, вмешаться в ситуацию относительно Сираша.