Україна наздогнала РФ за кількістю виробництва дронів-камікадзе – "Укроборонпром"

У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Про це заявив генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін, повідомляє Армія Інформ.

"У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів — приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства" , – розповів гендиректор "Укроборонпрому".

За його словами, це вже дало свої результати:

"У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. "Те, що на Росії вибухає, — то все наше", — саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт".

Робота щодо кооперації з приватними компаніями триває.