Украина догнала РФ по количеству производства дронов-камикадзе – "Укроборонпром"

В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. Об этом заявил генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин, сообщает Армия Информ.

"У нас уже подписан ряд контрактов с частными производителями, преимущественно это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов — частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому мы подписываем лицензионное соглашение и к производству привлекаются наши предприятия" , – рассказал гендиректор. "Укроборонпрома".

По его словам, это уже дало свои результаты:

"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. "То, что на России взрывается, — это все наше", — именно так сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. И это так.

Работа по кооперации с частными компаниями продолжается.