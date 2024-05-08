Украина догнала РФ по количеству производства дронов-камикадзе – "Укроборонпром"
В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. Об этом заявил генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин, сообщает Армия Информ.
"У нас уже подписан ряд контрактов с частными производителями, преимущественно это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов — частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому мы подписываем лицензионное соглашение и к производству привлекаются наши предприятия", – рассказал гендиректор. "Укроборонпрома".
По его словам, это уже дало свои результаты:
"В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. "То, что на России взрывается, — это все наше", — именно так сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. И это так.
Работа по кооперации с частными компаниями продолжается.
"Также для разработки новых видов вооружений привлечено очень большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные, соответствующие завтрашнему дню. Нужно срочно наращивать производство, поэтому мы входим в кооперацию с этими производителями, и таким образом обеспечиваем поставку необходимого вооружения в ВСУ", – отметил Сметанин.