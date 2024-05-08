На Південноукраїнській АЕС побудують ще два енергоблоки – "Енергоатом"

На Південноукраїнській атомній електростанції планують побудувати ще два енергоблоки, вже почали підготовчі роботи.

Про це повідомив﻿ в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін.

За його словами, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки № 4 та № 5 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

"Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо" , – сказав Котін.

У компанії зазначають, що ці підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються коштом "Енергоатому". Видатки державного та місцевих бюджетів, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, не використовуються.

Нагадаємо, "Енергоатом" та Westinghouse домовились про будівництво в Україні девʼяти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було закладено перший куб бетону інфраструктури енергоблока № 5.