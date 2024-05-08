На Південноукраїнській АЕС побудують ще два енергоблоки – "Енергоатом"
На Південноукраїнській атомній електростанції планують побудувати ще два енергоблоки, вже почали підготовчі роботи.
Про це повідомив в.о. голови правління "Енергоатому" Петро Котін.
За його словами, на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано два нових енергоблоки № 4 та № 5 за американською технологією АР1000 Westinghouse.
"Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо", – сказав Котін.
У компанії зазначають, що ці підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються коштом "Енергоатому". Видатки державного та місцевих бюджетів, а також кошти чи обладнання, що спрямовуються для відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок російських обстрілів, не використовуються.
Нагадаємо, "Енергоатом" та Westinghouse домовились про будівництво в Україні девʼяти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було закладено перший куб бетону інфраструктури енергоблока № 5.