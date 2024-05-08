На Южноукраинской АЭС построят еще два энергоблока – "Энергоатом"

На Южноукраинской атомной электростанции планируется построить еще два энергоблока, уже начали подготовительные работы.

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, на Южноукраинской АЭС, где в настоящее время эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока №4 и №5 по американской технологии АР1000 Westinghouse.

"Учитывая срочные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, мы должны начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-изыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и т.д." , - сказал Котин.

В компании отмечают, что эти подготовительные работы и все расходы на строительство новых атомных энергоблоков осуществляются за счет "Энергоатома". Расходы государственного и местных бюджетов, а также средства или оборудование, направленные на восстановление энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских обстрелов, не используются.

Напомним, "Энергоатом" и Westinghouse договорились о строительстве в Украине девяти новых энергоблоков по технологии АР1000. В апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС был заложен первый куб бетона инфраструктуры энергоблока №5.