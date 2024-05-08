Британська розвідка: РФ прийняла на озброєння модифіковану ракету Х-101

Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK), встановивши на неї другу боєголовку, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в новому огляді британського Міноборони.

За словами МО Британії, командування дальної авіації ПКС РФ намагалося модифікувати свої системи й тактику протягом усієї війни проти України.

Як йдеться в огляді, це пояснюється тим, що багато ракет перехоплюють українські системи ППО, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

Крім того, Москва хоче використовувати старі ракети, оскільки ВКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні війни, зазначає Міноборони.

Розвідка вказує, що ця остання модифікація ракети, ймовірно, зменшила дальність польоту Х-101/Х-102 вдвічі, втім, стверджують аналітики, РФ не потрібна її повна дальність.