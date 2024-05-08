Британская разведка: РФ приняла на вооружение модифицированную ракету Х-101

Командование дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102 (в западной классификации – AS-23a KODIAK), установив на нее вторую боеголовку, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новом обзоре британского Минобороны.

По словам МО Великобритании, командование дальней авиации ВКС РФ пыталось модифицировать свои системы и тактику на протяжении всей войны против Украины.

Как говорится в обзоре, это объясняется тем, что многие ракеты перехватывают украинские системы ПВО, тогда как Россия стремится расширить возможности для достижения большего эффекта.

Кроме того, Москва хочет использовать старые ракеты, поскольку ВКС исчерпали более современные системы в первые дни войны, отмечает Минобороны.

Разведка указывает, что эта последняя модификация ракеты, вероятно, уменьшила дальность полета Х-101/Х-102 вдвое, впрочем, утверждают аналитики, РФ не нужна ее полная дальность.