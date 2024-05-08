У кількох країн ЄС зменшується кількість біженців з України – Євростат

У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн людей з України. Кількість українців із таким статусом знижується, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

За останніми даними Євростату, станом на 31 березня 2024 статус тимчасового захисту у ЄС мали 4 211 495 людей з України. На кінець лютого налічувалося 4 234 595 біженців з України.

Серед країн, які надали прихисток найбільшій кількості українців, залишаються:

Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);

Польща (955 520; 22,7%);

Чехія (364 375; 8,7%).

Водночас до кількох країн у березні прибуло найбільше українців:

Німеччина (+15 210; +1,2%);

Нідерланди (+4 705; +4,0%);

Болгарія (+3 475; + 7,6%).

Як зазначається у звіті Євростату, кількість людей із тимчасовим захистом зменшилася у 9 країнах ЄС. Найбільше зниження зафіксоване у таких країнах:

Чехії (-20 700; -5,4%);

Швеції (-9 960; -21,5%);

Австрії (-9 130; -11,1%);

Данії (-5 385; -14,5%);

Польщі (-1 680; -0,2%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 32,8%, а дорослі чоловіки – 21,4%.