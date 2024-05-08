В нескольких стран ЕС уменьшается количество беженцев из Украины – Евростат

В странах ЕС временной защитой пользуются 4,2 млн людей из Украины. Число украинцев с таким статусом снижается, пишет Ольга Маджумдар, РБК-Украина.

По последним данным Евростата, по состоянию на 31 марта 2024 года статус временной защиты в ЕС имели 4 211 495 человек из Украины. К концу февраля насчитывалось 4 234 595 беженцев из Украины.

Среди стран, которые предоставили убежище наибольшему количеству украинцев, остаются:

Германия (1 301 790 человек, 30,9% от общего количества ЕС);

Польша (955 520; 22,7%);

Чехия (364 375; 8,7%).

В то же время в несколько стран в марте прибыло больше всего украинцев:

Германия (+15 210; +1,2%);

Нидерланды (+4 705; +4,0%);

Болгария (+3 475; +7,6%).

Как отмечается в отчете Евростата, количество людей с временной защитой уменьшилось в 9 странах ЕС. Наибольшее снижение зафиксировано в следующих странах:

Чехии (-20 700; -5,4%);

Швеции (-9 960; -21,5%);

Австрии (-9 130; -11,1%);

Дании (-5 385; -14,5%);

Польши (-1 680; -0,2%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,8% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 32,8%, а взрослые мужчины – 21,4%.