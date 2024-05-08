Зрадник з Луцька, який шпигував за аеродромом, отримав 12 років ув'язнення

Житель Луцька, який збирав для Головного управління Генштабу Збройних сил РФ інформацію про Луцький військовий аеродром, проведе 12 років за ґратами.﻿ Посилаючись на Офіс Генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

За публічного обвинувачення Волинської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у пособництві в державній зраді (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Йому призначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що чоловік, який свого часу служив на Луцькому військовому аеродромі, погодився виконувати завдання завербованого російськими спецслужбами знайомого волинянина та став частиною ворожої агентурної мережі.

Під час спілкування у середовищі військовослужбовців засуджений дізнавався усю інформацію про аеродром – охорону, кількість, види й типи літаків, запаси озброєння тощо.

Ці розвідувальні дані згодом передавалися представнику Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Припинили діяльність ворожих агентів на Волині у березні 2020 року.

Як додали в Офісі генпрокурора, куратору засудженого суд першої інстанції призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, проте він оскаржив судове рішення. Провадження перебуває в апеляційному суді.