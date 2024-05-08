Зрадник з Луцька, який шпигував за аеродромом, отримав 12 років ув'язнення
Житель Луцька, який збирав для Головного управління Генштабу Збройних сил РФ інформацію про Луцький військовий аеродром, проведе 12 років за ґратами. Посилаючись на Офіс Генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.
За публічного обвинувачення Волинської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним у пособництві в державній зраді (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Йому призначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Прокурори у суді довели, що чоловік, який свого часу служив на Луцькому військовому аеродромі, погодився виконувати завдання завербованого російськими спецслужбами знайомого волинянина та став частиною ворожої агентурної мережі.
Під час спілкування у середовищі військовослужбовців засуджений дізнавався усю інформацію про аеродром – охорону, кількість, види й типи літаків, запаси озброєння тощо.
Ці розвідувальні дані згодом передавалися представнику Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.
Припинили діяльність ворожих агентів на Волині у березні 2020 року.
Як додали в Офісі генпрокурора, куратору засудженого суд першої інстанції призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі, проте він оскаржив судове рішення. Провадження перебуває в апеляційному суді.