Предатель из Луцка, который шпионил за аэродромом, получил 12 лет заключения

Житель Луцка, собиравший для Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ информацию о Луцком военном аэродроме, проведет 12 лет за решеткой. Ссылаясь на Офис Генерального прокурора, сообщает Укринформ.

При публичном обвинении Волынской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным в пособничестве в государственной измене (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина, в свое время служивший на Луцком военном аэродроме, согласился выполнять задачи завербованного российскими спецслужбами знакомого волынянина и стал частью вражеской агентурной сети.

Во время общения в среде военнослужащих осужденный узнавал всю информацию об аэродроме – охране, количестве, видах и типах самолетов, запасах вооружения и т.д.

Эти разведывательные данные впоследствии передавались представителю Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

Прекратили деятельность вражеских агентов на Волыни в марте 2020 года.

Как добавили в Офисе генпрокурора, куратору осужденного суд первой инстанции назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы, однако он обжаловал судебное решение. Производство находится в апелляционном суде.