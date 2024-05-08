Антикорупціонер Шабунін числиться бойовим медиком у військовій частині - ЗМІ

Очільник Центра з протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін з жовтня 2023 року числиться бойовим медиком військової частини. Він отримує зарплатню за виконання військових завдань в умовах воєнного стану, але при цьому залишається в Києві.﻿ Про це йдеться в ухвалі Дніпровського районного суду Києва, який розглядає давню кримінальну справу, де фігурує Шабунін, повідомляє Закон і Бізнес.

Зокрема, командир військової частини, де нібито служив антикорупціонер, повідомив суду, що в листопаді 2023 року того було виключено з підрозділу, оскільки наказом Генштабу його призначено бойовим медиком в іншій частині.

"Очільник "ЦПК" Віталій Шабунін виявився бойовим медиком. Це вже п’ята посада, яка була вигадана для нього, аби уберегти активіста від проходження реальної служби у ЗСУ… Водночас В.Шабунін жодного дня не перебував в армії, формально йдучи у відпустку відразу після направлення до військової частини" , – йдеться у статті.

Як зазначає журналіст Володимир Бойко, на початку повномасштабної війни Шабунін домовився, щоб його зарахували до ТрО заднім числом.

Командир частини підтвердив, що наказ про зарахування Шабуніна на службу датований 25 лютого 2022 року, але військову службу той не проходив.

"Отримавши військовий квиток, поїхав додому і навіть не знає, де його частина знаходиться. Тим не менш, отримує на банківську картку як стрілець щомісяця 53 тис. грн. (23 тис. грн. грошового забезпечення і 30 тис. грн. — за виконання військових завдань в умовах воєнного стану)" , – зазначає Бойко, який служить у тій же бригаді, що й нібито Шабунін.

За даними журналіста, Шабунін з’являвся в частині кілька разів, коли приносив листи з НАЗК, щоб його направили туди для проходження служби.

Однак суд встановив, що з березня по вересень 2023 року, коли його військова частина виконувала бойові завдання у Донецькій області, Шабунін до НАЗК не відряджався.