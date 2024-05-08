Антикоррупционер Шабунин числится боевым медиком в воинской части - СМИ

Глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин с октября 2023 года считается боевым медиком воинской части. Он получает заработную плату за выполнение военных задач в условиях военного положения, но при этом остается в Киеве.﻿ Об этом говорится в решении Днепровского районного суда Киева, рассматривающего давнее уголовное дело, где фигурирует Шабунин, сообщает Закон и Бизнес.

В частности, командир воинской части, где якобы служил антикоррупционер, сообщил суду, что в ноябре 2023 года был исключен из подразделения, поскольку приказом Генштаба он назначен боевым медиком в другой части.

"Председатель "ЦПК" Виталий Шабунин оказался боевым медиком. Это уже пятая должность, которая была придумана для него, чтобы уберечь активиста от прохождения реальной службы в ВСУ... В то же время В.Шабунин ни дня не находился в армии, формально уходя в отпуск сразу после направления в воинскую часть" , – говорится в статье.

Как отмечает журналист Владимир Бойко, в начале полномасштабной войны Шабунин договорился, чтобы его причислили к ТрО задним числом.

Командир части подтвердил, что приказ о зачислении Шабунина на службу датирован 25 февраля 2022 года, но военную службу тот не проходил.

"Получив военный билет, уехал домой и даже не знает, где его часть находится. Тем не менее, получает на банковскую карту в качестве стрелка ежемесячно 53 тыс. грн. (23 тыс. грн. денежного довольствия и 30 тыс. грн. — за выполнение военных задач в условиях военного положения)" , – отмечает Бойко, который служит в той же бригаде, что и якобы Шабунин.

По данным журналиста, Шабунин появлялся в части несколько раз, когда приносил письма из НАПК, чтобы его направили туда для прохождения службы.

Однако суд установил, что с марта по сентябрь 2023 года, когда его военная часть выполняла боевые задания в Донецкой области, Шабунин в НАПК не командировался.