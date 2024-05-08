У ЄС пояснили, чому Путіна все ще називають "президентом" РФ

У Європейській комісії пояснили, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна "президентом" Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени. ﻿﻿Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Українська правда.

Стано сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу, а традиційно таке рішення ухвалюють держави-члени.

"Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію. У випадку Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії" , – сказав Стано.

"Фактом є те, що він сидить у Кремлі, і з Кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи, агресією проти України" , – додав речник.

Стано зазначив, що ЄС висловив консенсусну позицію щодо так званих "виборів президента" в Росії у заяві від 18 березня, яку погодили 27 держав-членів. У цій заяві Євросоюз розкритикував російські "вибори" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.