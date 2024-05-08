В ЕС объяснили, почему Путина все еще называют "президентом" РФ

В Европейской комиссии объяснили, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина "президентом" России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.﻿ Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Украинская правда.

Стано сказал, что ЕС как таковой не имеет полномочий признавать или не признавать чью-либо власть, а традиционно такое решение принимают государства-члены.

"Конечно, если 27 стран-членов единодушно говорят, что они не признают легитимность представителя страны, как это сделали в случае лидера Сирии Асада или диктатора в Беларуси Лукашенко, мы можем иметь эту позицию . ﻿ В случае России нет общеевропейской позиции ЕС, согласованной 27 странами, которая бы утверждала, что мы не видим Путина легитимным представителем России" , – сказал Стано.

"Фактом является то, что он сидит в Кремле, и из Кремля он управляет самой насильственной и жестокой агрессией в новейшей истории Европы, агрессией против Украины" , – добавил спикер.

Стано отметил, что ЕС выразил консенсусную позицию по так называемым "выборам президента" в России в заявлении от 18 марта, которое согласовали 27 государств-членов. В этом заявлении Евросоюз раскритиковал российские "выборы" как проходившие с многочисленными ограничениями без участия реальной оппозиции и проводились, в том числе на оккупированных территориях Украины.