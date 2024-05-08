Захарова: французькі військові стануть цілями РФ, якщо з’являться в Україні

Французькі військові неминуче стануть цілями Збройних сил Росії, якщо з’являться в Україні, заявила на брифінгу 8 травня речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє Радіо Свобода.

«Нас анітрохи не дивують ні маніпулювання офіційним Парижем стародавнім міфом про якусь російську загрозу для Франції та всієї Європи, ні прагнення виправдати багатомільярдні витрати на гібридну війну Заходу з Росією в Україні» , – каже Захарова.

Слова президента Франції Емманюеля Макрона про ймовірність надсилання західних військ в Україну, вона назвала «небезпечною і агресивною риторикою».

Раніше цього тижня Макрон в інтервʼю виданню The Economist заявив, що готовий розглянути надсилання військ в Україну, якщо від Києва надійде такий запит.

«Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України – чого сьогодні немає – ми б законно мали б поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років» , – пояснив політик.

Представники ще кількох європейських країн й альянсу НАТО заперечили плани надіслати війська в Україну на допомогу українським силам у їхньому опорі російській агресії.

У Москві заявили, що прямий конфлікт між НАТО і Росією стане невідворотним, якщо військові альянсу зʼявляться на території України.

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