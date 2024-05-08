Захарова: французские военные станут целями РФ, если появятся в Украине

Французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил России, если появятся в Украине. Об этом заявила на брифинге спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает Радио Свобода.

«Нас ничуть не удивляют ни манипулирование официальным Парижем древним мифом о какой-либо российской угрозе для Франции и всей Европы, ни стремление оправдать многомиллиардные расходы на гибридную войну Запада с Россией в Украине» , – говорит Захарова.

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о вероятности отправки западных войск в Украину она назвала «опасной и агрессивной риторикой».

Ранее на этой неделе Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что готов рассмотреть отправку войск в Украину, если от Киева поступит такой запрос.

«Если бы россияне прорвали линию фронта, будь запрос от Украины – чего сегодня нет – мы законно должны были бы задать себе этот вопрос. Поэтому я думаю, что исключать это априори означает не извлечь уроки последних двух лет» , – пояснил политик.

Представители еще ряда европейских стран и альянса НАТО отрицали планы направить войска в Украину на помощь украинским силам в их сопротивлении российской агрессии.

В Москве заявили, что прямой конфликт между НАТО и Россией станет неотвратимым, если военные альянса появятся на территории Украины.

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