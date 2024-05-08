У Білому домі відреагували на запобігання замаху на Зеленського

Затримання двох полковників Управління державної охорони, які готували вбивство президента України — це тривожні новини. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан Пʼєр, повідомляє Голос Америки.

"Це, безумовно, дуже тривожна новина, і звісно, ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти" , — заявила Жан Пʼєр.

Раніше СБУ повідомило про викриття мережі російських агентів, які готували вбивство президента України. Правоохоронці затримали двох полковників Управління державної охорони. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ Росії із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Крім того, коментуючи бойкот церемонії інавгурації Володимира Путіна, речниця Білого дому заявила, що США проігнорували запрошення на церемонію присяги через вторгнення Росії в Україну.

"Під керівництвом Путіна Росія розпочала цю жорстоку та неспровоковану війну, а російська влада вдалася до драконівських репресій усередині країни, а також до агресивних дій за кордоном. І тому я думаю, що ми тут дуже чітко висловилися" , — зауважила посадовиця.

Напередодні Україна закликала міжнародну спільноту не визнавати законно обраним президентом Путіна, щодо якого Міжнародний суд видав ордер на арешт за звинуваченнями у скоєнні воєнних злочинів.

Попри бойкотування інавгурації, Сполучені Штати фактично визнають Путіна президентом. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.