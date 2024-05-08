В Белом доме отреагировали на предотвращение покушения на Зеленского

Задержание двух полковников Управления государственной охраны, готовивших убийство президента Украины – это тревожные новости. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан Пьер, сообщает Голос Америки.

"Это, безусловно, очень тревожная новость, и, конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить" , — заявила Жан Пьер.

Ранее СБУ сообщило о разоблачении сети российских агентов, готовивших убийство президента Украины. Правоохранители задержали двух полковников Управления государственной охраны. Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ России по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Кроме того, комментируя бойкот церемонии инаугурации Владимира Путина, представитель Белого дома заявила, что США проигнорировали приглашение на церемонию присяги из-за вторжения России в Украину.

"Под руководством Путина Россия начала эту жестокую и неспровоцированную войну, а российские власти прибегли к драконовским репрессиям внутри страны, а также к агрессивным действиям за рубежом. И поэтому я думаю, что мы здесь очень четко высказались" , - отметила чиновник.

Накануне Украина призвала международное сообщество не признавать законно избранным президентом Путина, в отношении которого Международный суд выдал ордер на арест по обвинениям в совершении военных преступлений.

Несмотря на бойкот инаугурации, Соединенные Штаты фактически признают Путина президентом. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.