У Міноборони Нідерландів розповіли деталі поставок F-16 в Україну

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що вже влітку цього року українські військово-повітряні сили будуть посилені винищувачами F-16, повідомляє Укрінформ.

"Ми працюємо з нашими партнерами, особливо з Данією та Україною, над плануванням. І ми дотримуємося графіка. Ми плануємо першу поставку данських літаків цього літа, а нідерландських літаків – восени цього року. Поставка буде партіями, тобто поставлять не всі одразу літаки, а партіями.

Все залежить також від підготовки. Пілоти все ще проходять навчання, техніки теж. Також це залежить від інфраструктури в Україні. І загалом від всієї логістики, яка необхідна для постачання запчастин та боєприпасів. Але планування, графік складено, і нам здається, що ми зможемо його дотримуватися. І це означає, що вже влітку цього року українські військово-повітряні сили будуть посилені винищувачами F-16" , - сказала вона.

За її словами, йдеться про складний процес. І все має відбуватися правильно, й інфраструктура є однією зі складових цього процесу. Все постачатиметься поетапно, спочатку меншими партіями й далі їх збільшуватимуть. "На мою думку, всі дійсно роблять усе можливе для того, щоб це сталося" , - підкреслила міністр.

Вона також зазначила, що звичайно, F-16 – це дуже ефективна система озброєння. І це дійсно посилить ВПС.

"F16 – це, звичайно, дуже потужна система озброєння, яка дійсно посилить ВПС. Але, ви знаєте, йдеться не лише про літаки, а й про їх використання для ведення боїв, про їх використання як частини інтегрованої протиповітряної оборони. Тож це значно залежатиме від людей, які ними керують.