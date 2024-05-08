У Міноборони Нідерландів розповіли деталі поставок F-16 в Україну
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що вже влітку цього року українські військово-повітряні сили будуть посилені винищувачами F-16, повідомляє Укрінформ.
"Ми працюємо з нашими партнерами, особливо з Данією та Україною, над плануванням. І ми дотримуємося графіка. Ми плануємо першу поставку данських літаків цього літа, а нідерландських літаків – восени цього року. Поставка буде партіями, тобто поставлять не всі одразу літаки, а партіями.
Все залежить також від підготовки. Пілоти все ще проходять навчання, техніки теж. Також це залежить від інфраструктури в Україні. І загалом від всієї логістики, яка необхідна для постачання запчастин та боєприпасів. Але планування, графік складено, і нам здається, що ми зможемо його дотримуватися. І це означає, що вже влітку цього року українські військово-повітряні сили будуть посилені винищувачами F-16", - сказала вона.
За її словами, йдеться про складний процес. І все має відбуватися правильно, й інфраструктура є однією зі складових цього процесу. Все постачатиметься поетапно, спочатку меншими партіями й далі їх збільшуватимуть.
"На мою думку, всі дійсно роблять усе можливе для того, щоб це сталося", - підкреслила міністр.
Вона також зазначила, що звичайно, F-16 – це дуже ефективна система озброєння. І це дійсно посилить ВПС.
"F16 – це, звичайно, дуже потужна система озброєння, яка дійсно посилить ВПС. Але, ви знаєте, йдеться не лише про літаки, а й про їх використання для ведення боїв, про їх використання як частини інтегрованої протиповітряної оборони. Тож це значно залежатиме від людей, які ними керують.
Але можу сказати точно, що протиповітряна оборона і військово-повітряні сили України будуть дуже сильно посилені завдяки використанню F-16. Але самі по собі літаки не змінять докорінно ситуацію. Для цього потрібно більше: боєприпаси, протиповітряна оборона (ППО), безпілотники. І ми дуже наполегливо працюємо над усіма цими аспектами з нашими партнерами та з Україною", - сказала Оллонґрен.