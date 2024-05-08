Головний дипломат ЄС про масований удар РФ: Україна терміново потребує ППО

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував масовану атаку РФ на Україну із застосуванням ракет і дронів, наголосивши на необхідності термінового посилення української ППО, повідомляє Європейська правда.

За словами Борреля, остання масована атака поповнила список численних воєнних злочинів РФ.

"Україна терміново потребує адекватних систем протиповітряної оборони" , – підкреслив глава дипломатії ЄС.

Він зазначив, що посилення ППО України, а також створення Фонду військової допомоги України будуть пріоритетом на засіданні Ради у закордонних справах за участю міністрів оборони.

В ніч на 8 травня РФ випустила 55 ракет та 20 "шахедів" по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Окупанти атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях: Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій. Росіяни били по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.